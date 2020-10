Ester Expósito rompió el silencio y les cerró el pico a los que cuestionan su belleza

La bella actriz Ester Expósito, famosa por la serie Élite, considerada una de las mujeres más bellas del planeta, no pudo con más los chismes sobre supuestas cirugías que se ha hecho y estalló en Instagram.

La artista publicó una historia en Instagram, en la que pidió seriedad a los medios que divulgan mentiras sobre su

apariencia.

Expósito dijo en su publicación que no es cierto todo lo que dicen de ella en algunos medios y negó que se haya hecho cualquier cirugía estética.

“No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, escribió la actriz española de 20 años.

Ester Expósito es una de las influenciadoras más fuertes en redes sociales. En Instagram, tiene más de 25 millones de seguidores y una foto en bikini, recientemente publicada, va camino a romper todos los registros con más de 7 millones de ‘me gusta’ en 24 horas.

