Estéreo Picnic 2022: ¿cuáles artistas han cancelado su asistencia al evento?

Debido a la pandemia del coronavirus, el Festival Estéreo Picnic tuvo que ser cancelado dos años consecutivos, acabando con las ilusiones de todos aquellos amantes de la música en vivo.

Sin embargo, gracias al plan de vacunación en Colombia, la disminución de casos de COVID y el relajamiento de las medidas restrictivas por la pandemia, el festival regresa nuevamente para que poder disfrutar de la música en vivo y en directo con invitados de lujo.

Por eso, el festival regresa este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo con artistas como Foo Fighters, The Strokes, Black Pumas, Martin Garrix, Doja Cat, Briela Ojeda, Diamante Eléctrico; LP, C.Tangana, Nina Naranjo; Ed Maverick, Turnstile, Pabllo Vittar, Ashnikko, The Hacker, Él Mató a un Policía, Motorizado, King, Gizzard & The Lizard Wizard, Avalon Emerson, Bruses, Babelgam, Margarita Siempreviva, WYK, Los Cotopla Boyz, Mala Bengala, Paula Pera y El Fin de los Tiempos.

Además, también estarán Balvin, Juan Pablo Vega y el Binomio de Oro. Para este 2022, el Estéreo Picnic tendrá la mayor inversión en artistas en su historia. Devendra Banhart, esperado por muchos, no estará durante el evento debido a motivos de fuerza mayor.

Además la cantante, compositora, guitarrista y productora estadounidense Phoebe Bridgers, que obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Grammy 2021 en las categorías de rock y en mejor nuevo artista.