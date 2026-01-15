Estos son los colombianos nominados a los Premios Lo Nuestro 2026, ¿sorpresas?

Los Premios Lo Nuestro dieron a conocer la lista de nominados de su edición 38 para este 2026. Esta vez, se dará bajo el lema de "Honrando lo que somos" en donde se buscará resaltar las raíces y la herencia cultural de la música latina.

Premios lo nuestro Foto: captura de pantalla

Esta es la lista de nominados colombianos en Premios Lo Nuestro

Beéle.

Karol G.

Maluma.

Shakira.

J Balvin.

Morat.

Ryan Castro.

Feid.

Camilo.

Ovy on the Drums.

Farina.

Sebastián Yatra.

Silvestre Dangond.

Blessd.

Manuel Turizo.

Carlos Vives.

Kapo.

Hamilton.

Fonseca.

Juanes.

Piso 21.

Ela Taubert.

Goyo.

Greeicy.

Juan Duque.

Ysa C.

Bomba Estéreo.

Kris R.

DFZM.

Elsa y Elmar.

Venesti.

Grupo Niche.

Estos son los colombianos más destacados

Karol G reafirmó su reinado con premios clave como artista del año, canción y álbum del año, además de liderar las categorías femeninas y urbanas.

Maluma, Shakira y J Balvin también brillaron con reconocimientos que abarcan pop, urbano, giras y colaboraciones crossover, mientras que Morat, Ryan Castro, Feid y Camilo demostraron la fuerza de los grupos, el pop alternativo y la nueva ola urbana con múltiples galardones que reflejan su impacto regional e internacional.

En paralelo, nuevas figuras siguen abriéndose paso con fuerza. Hamilton, artista cartagenero en ascenso, arrancó el 2026 con dos importantes nominaciones a Premio Lo Nuestro como Artista Nuevo Masculino del Año y AfroBeats del Año por “Mi Reina”, junto a Nanpa Básico, consolidando su proyección tras cerrar 2025 con un número uno radial en Colombia.



La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se celebrará el 19 de febrero en Miami, y la votación ya está abierta hasta el 26 de enero. J Balvin, por su parte, llega con seis nominaciones que confirman uno de sus mejores momentos recientes, cerrando un panorama donde conviven figuras consagradas y nuevos talentos que marcan el pulso de la música latina actual.

J Balvin, Shakira y Karol G // Fotos: AFP

Los grandes nominados de Premios Lo Nuestro 2026

Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al 'Premio lo nuestro', con diez cada uno, para la gala tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univision.

La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes "que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano".

Publicidad

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría 'Artista del año', junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira.

En mejor canción los temas nominados son 'Desde hoy', de Natti Natasha; 'DTMF' de Bad Bunny; 'El amor de mi herida' de Carín León; 'Imagínate', de Danny Ocean & Kapo; 'Khé?' de Rauw Alejandro y Romeo Santos; 'Latina foreva', de Karol G; 'Me jalo', de Fuerza Regida y Grupo Frontera; 'No me sé rajar' de Alejandro Fernández; 'Otra noche (feat. Darell)' de Myke Towers y Darell, y 'Soltera' de Shakira.