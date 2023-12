Estrenos de Disney Plus en diciembre: 'What If' e 'Indiana Jones', lo más destacado

Llega diciembre y se acerca el fin del 2023, cosa que tienen clara en diversas plataformas de entretenimiento que se preparan para los especiales navideños para que las familias puedan disfrutar durante las festividades, como sucede con los estrenos de Disney Plus que llegarán de este viernes.

Del 1 hasta el 31 de diciembre llegarán diversas producciones como series, películas y documentales a Disney Plus, la mayoría con un enfoque más navideño pensando en la época decembrina. No obstante, habrán dos platos fuerte: Indiana Jones y What If.

Estrenos de Disney Plus en diciembre de 2023

Indiana Jones - 1 de diciembre

Luego del éxito de Star Wars en el mundo del cine, George Lucas apostó por una nueva historia en la pantalla grande que bajo la dirección de Steven Spielberg se convirtió en un ícono del entretenimiento: Indiana Jones (1981), que enamoró a millones con la actuación de Harrison Ford.

Ahora, 42 años después, Indiana Jones regresa por última vez a la pantalla grande. La historia del explorador más famoso del cine dará cierre con la nueva película de el 'Dial del Destino', bajo la dirección de James Mangold, en la última salida de Harrison Ford con el látigo.



'What If' 2 - 30 de diciembre

Otro plato fuerte que tendrá Disney Plus será What If 2, la continuación de la serie animada de Marvel Studios que relata universos alternos de las historias de esta franquicia de superhéroes. El vigilante continúa su viaje como nuestro guía a través del vasto Multiverso y nos presenta a personajes nuevos y conocidos.



'Spiderman: de regreso a casa' - 1 de diciembre

La cinta de Marvel y Sony llega a Disney Plus para el universo cinematográfico del arácnido que tiene su propia sección en la plataforma. Peter Parker acaba de luchar al lado de los Vengadores y está empezando su historia como superhéroe.

Publicidad

Otros estrenos de Disney Plus



Percy Jackson y los dioses del Olimpo - 20 de diciembre

BTS Monuments - 20 de diciembre

Una navidad para C.H.U.E.C.O - 15 de diciembre

Santa Cláusula 2 - 6 de diciembre

El diario sin Greg - 8 de diciembre

Isabel Preysler: Mi Navidad - 5 de diciembre

Travesura navideñas - 15 de diciembre

Tierra incógnita 2 - 13 de diciembre

Le puede interesar