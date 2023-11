Así se hizo el vestuario de 'Loki': las voces detrás de la popular serie de Disney Plus

' Loki', personaje de Marvel Studios, es muy querido por millones de personas en el mundo, tanto así que la segunda temporada de su serie en Disney Plus ha sido una de las más vistas de la historia de la plataforma. Sin embargo, construir eso no es fácil y existe un gran trabajo detrás, desde el guionista hasta las personas encargadas del vestuario, quienes juntos trabajan por entregarle lo mejor al espectador.

Durante los seis episodios de la segunda temporada de 'Loki', el vestuario, por ejemplo, cuenta una historia diferente a lo que ve el espectador y es algo que, según Christine Wada, diseñadora de vestuario de la serie, tiene como objetivo plasmar las emociones y momentos que vive la historia a través de la personalidad de los personajes.

En diálogo con La Caja de los Cómics, de Blu Radio, Wada habló, por ejemplo, de lo difícil que fue hacer el traje especial de 'Loki' porque no solo tenía que ser vistoso, sino también ser práctico y funcional para la historia: "Hay mucha ingeniería involucrada en hacer algo grande. No tenía idea del desafío de tratar hacer algo que se vea tan grande ante la cámara y, sin embargo, no fuera engorroso para el actor y aún así poder caminar con él. Así que se convirtió en un diseño muy modular", dijo.

Loki - Temporada 2 // Foto: Marvel - Walt Disney

Sobre esta evolución en el vestuario, Wada dijo que la esencia de la historia está en estos pequeños detalles que hacen que se sienta un relato más real, además de un viaje de emociones para todos los protagonistas de la serie. "Todos están luchando, estás viendo su vida entera (...) Tratar de lograr un equilibrio de lo heroico con lo humilde", añadió.

Por otro lado, dijo que quienes hacen cosplay en poner la pasión que ellos ponen en sus trajes, que los pequeños detalles dan profundidad en la historia y en los mensajes. "Pienso que eso es tan mágico porque lo hacen sumergiéndose en los personajes", finalizó.

'Loki' llega a su final en Disney Plus

Este jueves, 9 de noviembre, 'Loki' llega a su final en Disney Plus. El relato del antagonista más querido del UCM cerrará en medio de un viaje multiversal aún con muchas preguntas por responder.

Para el equipo de vestuario, el desafío fue crear vestimenta acorde a cada época, manteniendo un guiño a la AVT a través de los trajes de los personajes. “El aspecto de la AVT sigue siendo la base y el lenguaje de la segunda temporada. Diría que es nuestro fundamento. Sigue siendo la estación central, de modo que orbitamos alrededor del lenguaje de la AVT. Es nuestro hilo conductor”, cuenta la diseñadora de vestuario Christine Wada.

La dinámica que se creó entre los actores se refleja en los personajes que cobran vida en pantalla. El respeto y la admiración estuvo siempre presente: “Owen Wilson engrandece la serie. Es tan inteligente e ingenioso”, expresó Tom Hiddleston sobre su compañero. “Lo mejor de este trabajo es el set. Siempre está animados y todos son parte de él”, agrega Sophia Di Martino, responsable de darle vida a Sylvie. “Es un grupo realmente especial. Como una gran familia”, concluyó.

