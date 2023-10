Tom Hiddleston, el hombre que convirtió a 'Loki' en uno de los personajes favortios del cine

Fue en 2012 cuando el mundo se adentro en el mundo de los superhéroes, pues fue ese año cuando Marvel Studios mostró a 'Los Vengadores' ante los ojos de todos. Allí, apareció un personaje desconocido por millones: 'Loki' , quien en esta cinta fue odiado por muchos debido a ser el antagonista de los héroes más poderosos del planeta.

Sin embargo, 'Loki' volvió en la trilogía de 'Thor, el 'Dios del Trueno', y poco a poco el público cambió su perspectiva frente al personaje que interpretaba Tom Hiddleston, que, según él, desde el minuto uno ha estado orgulloso de hacer debido a la fuerte acogida que ha tenido en el mundo del cine.

Y es que ahora en Disney Plus, 'Loki' tiene su propia serie, con dos temporadas, lo que supone la importancia que ha tenido el personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel, UCM, que hoy parece ser el encargado de contar la nueva saga de este mundo de fantasía.

"Luego de que Mobius y sus colegas de la AVT expusieran, destrozaran y reconstruyeran su sentido de identidad; y también luego de su conexión con Sylvie, Loki adquirió una nueva capacidad, una nueva consciencia para establecer conexiones con los demás y él se da cuenta de que esas conexiones son todo lo que importa realmente, y que son conexiones que él quiere conservar”, manifestó Hiddleston.

Ahora, la saga del multiverso de Marvel se ha enfocado en la historia de 'Loki', que parece ser donde se están atando los cabos sueltos por lo largo de las producciones y cintas que ha dado el UCM tras el éxito de 'Avengers: Endgame' en 2019.

"Es un personaje que, desde que lo he interpretado, ha estado buscando significado. Incluso cuando no era consciente de ello, estaba lleno de agravios, ira y desestabilización emocional porque no sentía que tuviera un propósito o significado. Estaba buscando significado en los lugares equivocados y ahora creo que ha encontrado una manera de darse un propósito, que es intentar reorganizarse, ayudar a Mobius, a la Cazadora B-15 y a la AVT", añadió el actor británico.

