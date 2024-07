Estrenos musicales 2024: Nicki Nicole, Andrés Cepeda y Aitana, lo más destacado

Arrancó un nuevo mes y con él nuevos estrenos musicales se vuelven protagonistas en diversas plataformas de streaming. Según los artistas, esto se hace como parte del crecimiento como cantantes para seguir posicionado su marca y letras en cada más público nuevo que podría impulsar esos deseos.

Esta semana los protagonistas son Nicki Nicole, Andrés Cepeda y Aitana, que sacaron nuevas canciones que se volvieron tendencia rápidamente por sus ritmos y letras innovadoras. Además, la amplia trayectoria de los tres les permite hacerse de mayor nombre en la escena musical en comparación con otros más.

Estrenos musicales

'PERROS&GATA$' de Nicki Nicole ft. Saiko: la cantante argentina regresa con este nuevo sencillo que maneja todo los matices del género urbano en su máxima expresión. La colaboración de Saiko en esta canción le da una mayor profundidad y un ritmo contagioso, perfecto para una noche de fiesta.

'El Café' de Andrés Cepeda: el cantante bogotana lanza una nueva canción siguiendo ritmos innovadores más acordes a un estilo juvenil. Una letra para una mujer recordando aquel café en la capital que les cambió la vida a los dos para construir una relación duradera.

Publicidad

'4TO 23' de Aitana: la canción maneja sonidos de un pop fresco y puro, dando protagonismo a su voz con un estilo cálido y honesto. Además, de un estilo romántico dedicado a un amor especial invitando a pasar una noche mágica en aquel '4to 23' para que las cosas pasen como tengan que pasar.

'No me 100to bien' de Christian Nodal: una vez el mexicano le canta al desamor usando los ritmos de su tierra natal. El cantante crea esta canción como algo que formará parte de su próximo álbum titulado Pal Cora.

Publicidad

'Ojalá' de Río Roma: La canción es una continuación de su anterior éxito "Penthouse" y marca un giro en su estilo musical, explorando un lado más maduro y reflexivo del desamor. José Luis Roma revela que la inspiración para la canción proviene de una experiencia personal.

'Not Like Us' de Kendrick Lamar: el hip hop estadounidense se mantiene vivo en la esencia de esta última canción. Un ritmo ochentero es protagonista incluso cercano a lo que se conoce de la cultura del rap americano. En el video se ve a Lamar disparando a un hombre parecido a Drake.

'Cómo así?' de LuisRa: el cantante de vallenato renueva el género agregando toques urbano y de los famosos corridos tumbados. Además, de jugar con un 'deluxe' que explora todas sus capacidades como artista para interpretar diversa música.

'Leche en el café' de SAI y Mil Mish: un ritmo pegajoso y urbano es protagonista de esta canción. La letra cuenta la historia de un amor clandestino y pasional que cada mañana necesita un toque especial, ambas voces se unen perfecto para comenzar a cantar en este ritmo y con este tipo de letra de calle, cercano al fenómeno de Cali.

Publicidad

'Aquella noche' de Alexis y Fido: una canción que es como viajar 10 años en el pasado o más, pues el dúo mantienen su ritmo clásico y ritmos que, en algún momento, los posicionaron como uno de los más grandes de la escena urbana.

'Mientras tanto' de Benú: vibra con fuerza, transmitiendo un mensaje poderoso y personal. En esta canción íntima, el artista revela sus propias experiencias y emociones, conectando a un nivel profundo.

Publicidad

'Fan de tus ojos' de Miguel Bueno: un nuevo tema se une al género urbano con estilo fresco y lleno de un ritmo pasional por parte del artista. Una letra que habla de ese amor imposible de negar y que es necesario hacer real.

'Por una vez' de Charlie Zaa ft. Kevin Roldán: “Es una canción que muestra la frustración que implica no entender las acciones de quienes amas”, dijo el compositor. Y es que la mezcla entre la salsa y el urbano es perfecta en este tema, al mejor estilo de Zaa se siente fresca y hasta hecha para dedicar.

'El encuentro' de Residente ft. Jessie Reyez: una canción llena de pasión en su letra con un ritmo lento para hablarle a un amor que ya se fue, pero sigue estando presente en los recuerdos. Pese que vuelve, es demasiado tarde.

'Wow' de Maya, Nacho y Kevin Roldán: una explosiva mezcla de ritmos urbanos y letras cautivadoras que atraparán desde el primer instante, una experiencia musical única y envolvente que hará vibrar al ritmo del verano.

Publicidad

'Weekend' de Vallejo 777: una revolución musical con el uso de pistas del regional con la electrónica, esto para crear un mejor ambiente de fiesta que no solo invite al despecho, sino al baile.

'Buscando tus besos' de Juan Benitez: lleva de viaje al pasado con su reinterpretación de un clásico del merengue de los 80's. La convierte en una nostálgica y apasionada canción norteña, impregnada de su estilo único y personal, marcando así el inicio de su prometedora carrera artística.