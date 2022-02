Familiares y amigos felicitan por su cumpleaños a la mamá de J Balvin, internada en UCI por COVID

Alba Mery Balvin, mamá del cantante J Balvin , esta vez no pudo celebrar su cumpleaños como debe ser, debido a que se encuentra recuperándose en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Medellín de occidente, desde el pasado 17 de febrero, tras infectarse de Covid 19.

Uno de los primeros que reaccionó en sus cumpleaños fue su esposo, Álvaro Osorio: “Eres la luz del hogar, la luz de mis ojos. Esta casa no es igual sin ti, te quiero mucho; feliz cumpleaños, te esperamos pronto”.

A través de un mensaje en Instagram, su hijo, J Balvin, también le expresó un mensaje de felicitaciones.

“Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga. Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, tú fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio”, fueron algunas de las palabras que expresó el artista.

Por otro lado, el cantante colombiano Maluma, le envió un mensaje de felicitaciones y de pronta mejoría en nombre de toda su familia.

“Hola Albita, espero que te estés recuperando, te envío un abrazo, lleno de mucha fuerza, mucha Fe, energía positiva de parte de Juan Luis y toda mi familia, aquí todos estamos orando por ti”, dijo el artista.

Aunque el parte médico de la Clínica Medellín indicó que la señora Alba Mery había presentado una leve mejoría, debido a que le comenzaron a bajar la sedación y la asistencia de oxígeno, aún no han indicado cuándo saldría de cuidados intensivos.

