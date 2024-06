Famosa contó cuántas lipos se ha hecho y desató polémica: “Fueron más de 10, por ahí pasó la cuenta”

Manuela Gómez es una de las influencer más reconocidos del país, su paso por realities y sus emprendimientos con productos de belleza la han posicionado como una de las generadoras de contenido más importantes del país.

Hace unos días, la paisa respondió un interrogante de uno de sus seguidores que indagó sobre la cantidad de liposucciones a las que se había sometido antes de quedar en embarazo. Según indicó, fueron más de 10, afirmando que en ocasiones fue por errores médicos.

A veces he dado con malos cirujanos, me dejaban el abdomen horrible, lleno de fibrosis, entonces uno volvía y se operaba para arreglar los errores de otros cirujanos. Entonces uno quedaba peor, entonces sí, fueron más de 10, por ahí pasó la cuenta mencionó la influencer.

Reacciones en redes sociales sobre las palabras de Manuela Gómez

La respuesta de Gómez generó una ola de opiniones en las redes sociales. Algunos internautas criticaron la decisión de someterse a tantas cirugías, señalando que debería haber aceptado sus errores iniciales y no continuar modificando su cuerpo.

“Dios, un cuerpo no aguanta tantas lipos, qué peligro” y “La fibrosis no es culpa del cirujano, es cómo cicatriza cada cuerpo”, “Lo que hacen los malos comentarios sobre los cuerpos ajenos”; “Se operan y quieren comerse toda la plaza de mercado”; “Gracias por la sinceridad. Otras que no salen si no a decir que solo con agua y dormir están así de regias”; “Me gusta que habla sin tapujo, esta mujer me encanta” y “Se ofenden si niegan las operaciones y se ofenden si dicen la verdad quien los entiende”, fueron los comentarios en redes sociales.

Otros seguidores, sin embargo, defendieron a Gómez, argumentando que cada persona es libre de hacer lo que desee con su cuerpo y que es valiente por compartir su experiencia públicamente. Un comentario destacado fue: “Se ofenden si niegan las operaciones y se ofenden si dicen la verdad, quién los entiende”.

Además de su confesión sobre las liposucciones, Gómez compartió una reflexión sobre la presión por seguir tendencias de belleza y los costos que estas pueden tener.

“Llenamos nuestro cuerpo de cicatrices y de malas experiencias a son de nada, porque ya después buscamos volver a la esencia, a lo que éramos antes”, expresó.

Gómez también subrayó que dejar de lado lo natural para seguir las modas pasajeras no vale la pena, especialmente cuando se pone en riesgo la salud y el bienestar del cuerpo. La revelación de Manuela Gómez puso en el centro del debate las decisiones personales respecto a las cirugías estéticas y los estándares de belleza. Mientras algunos la critican por sus numerosas intervenciones, otros la aplauden por su transparencia y valentía al hablar sobre los riesgos y consecuencias de buscar la perfección estética.