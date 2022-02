Video: “Tocó comer huevito con arroz porque no alcanza para carne”: Manuela Gómez

La economía colombiana no atraviesa su mejor momento, pues el alza en el precio de alimentos está afectando tanto a consumidores como a comerciantes.

Esta es una de las realidades que dio a conocer Manuela Gómez en sus redes sociales, pues asegura que está preocupada y mostró una tabla con el incremento de precios por alimento, en la cual se encuentran el lulo, la yuca, la papa y el plátano y cada uno de ellos tiene un aumento de precio superior el 100%.

Respecto a esta situación, Gómez dijo: "Todo esta por las nubes y eso es algo que no entiendo, le sacan hasta comercial que el salario mínimo subió a un millón de pesos, pero de que sirve que haya subido el salario mínimo si los alimentos están por las nubes, yo realmente no he podido comprar carne porque no baja de precio, esta carísima la carne entonces toca huevito con arrocino o sopitas y cero proteínas”.

“La carne está muy cara, estoy esperando a que baje el precio porque no la he podido comprar hace mucho tiempo” finalizó Manuela.

