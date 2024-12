Famoso cantante colombiano será un héroe de Marvel; tendrá su propio cómic

Sin duda, en 2024, los artistas colombianos crecieron de forma importante en la escena internacional con varias presentaciones a nivel internacional y con un aumento significativo de cifras. Por ejemplo, según Spotify, dos de ellos se metieron en el top 10 de los más escuchados y otros tuvieron hasta un crecimiento de hasta el 5.000 % en reproducciones.

Pero no solo la música fue el fuerte de los artistas colombianos, pues algunos tuvieron alianzas nunca antes vistas: Karol G estampó su logo en la camiseta oficial del FC Barcelona para un clásico frente al Real Madrid, al igual que otros artículos; pero su pareja y colega también hizo historia. Y es que Feid, conocido también como 'Ferxxo', sacó línea de ropa y, ahora, se confirmó con un nuevo superhéroe de la reconocida franquicia de comics Marvel.

Foto: Instagram @Feid

Feid y su nuevo cómic con Marvel

A través de Instagram, el cantante y la compañía de cómics anunciaron que, ahora, el 'Ferxxo' es 'The Green Man', un nuevo superhéroe en donde se narrarán sus historia y que, en 2025, verá la luz para todo el público. Pero en realidad este será el segundo en alianza con esta compañía, pues, meses atrás, salió un sobre él como artista.

"MOR, something is happening in the Marvel Universe! (¡Mor, algo está pasando en el Universo Marvel!). No te esperabas este priviusito, pero seguro te va a parecer muy chimba. Coming Soon (Muy pronto)", dijo en su momento.

Un año histórico para el 'Ferxxo'

No solo quedar en el top 10 global de Spotify al lado de artistas como Taylor Swift o Ariana Grande, sino que, además, su gira 'Ferxxocalipsis' fue un éxito mundial. Invitados de lujo y noches inolvidables en Latinoamérica, España y Estados Unidos con un cierre en Medellín en donde contó con Karol G, Maluma, J Balvin, Myke Towers y, por supuesto, el gran Bad Bunny. Además, obtuvo su primer Latin Grammy.