Fans de Rey Ruiz en Bogotá reciben buenas noticias antes de su concierto

Para nadie es un secreto que el cariño por Rey Ruiz ha crecido en Colombia, que nuevamente entró en el corazón de miles de hogares por su rol como jurado de Yo Me Llamo en un país, que, según él, desde su inicio como artista le dio un sitio especial a todo su trabajo.

El cubano, que desde 1990 hace música, querrá devolver ese cariño a Colombia con una noche mágica la cual se desarrollará el próximo viernes, 8 de mayo, donde el 'Bombón de la salsa' tendrá un concierto donde dará lo mejor de su reconocido y querido repertorio musical.

"Durante este concierto único, Rey Ruiz hará un recorrido por toda su carrera musical interpretando canciones icónicas que han sido parte de la banda sonora de la salsa, como "Mi media mitad", "No me acostumbro", "Luna Negra", y muchos más. Sin duda, será una noche llena de emociones, en la que los asistentes vivirán un espectáculo de primer nivel con sorpresas que lo convertirán en un evento inolvidable para todos los fanáticos del género", explicaron desde su equipo sobre este evento.

Pero lo que más emociona a los fans del cubano serán los invitados que día antes del evento anunció en donde resaltan Maía, Santiago Cruz, Tito Nieves y Laura Gabriela.

Invitados de Rey Ruiz en su concierto // Foto: suministrada

Estos son los precios