Rey Ruiz tendrá concierto en Bogotá y esto debe saber de este evento

'El bombón de la salsa' dará todo lo mejor de sí el próximo 9 de mayo de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá. El cubano llegará con su 'Siempre Contigo', su show cargado de todo su repertorio, desde los clásicos hasta esos temas que tal vez algunos olvidaron en el camino.

"Durante este concierto único, Rey Ruiz hará un recorrido por toda su carrera musical interpretando canciones icónicas que han sido parte de la banda sonora de la salsa, como "Mi media mitad", "No me acostumbro", "Luna Negra", y muchos más. Sin duda, será una noche llena de emociones, en la que los asistentes vivirán un espectáculo de primer nivel con sorpresas que lo convertirán en un evento inolvidable para todos los fanáticos del género", explicaron desde su equipo sobre este evento.

El también jurado de Yo Me Llamo, de Caracol Televisión, comenzará esta gira por Latinoamérica en Bogotá por su cariño a la capital, en especial por esa cercanía que ha obtenido en los últimos meses con el público colombiano. Él ha sido galardonado con múltiples discos de oro y platino y premios Grammy Latinos, y su música sigue siendo un pilar fundamental dentro de la salsa moderna.

Rey Ruiz en Bogotá: dónde comprar y precios oficiales

Preventa exclusiva Movistar: A partir del 25 de febrero, los clientes de Movistar tendrán acceso preferencial a la compra de boletos. Venta general: Desde el 27 de febrero a las 10:00 a.m., las entradas estarán disponibles para el público en general. Dónde comprar: Las boletas se pueden adquirir a través de tuboleta.com. ¡No te quedes sin la tuya!

Estos son los precios



Ubicación Precio + Servicio Aforo Palco Alfombra Roja (Palco x 10 Personas) $5.400.000 + $840.000 170 Palco Diamante (Palco x 10 Personas) $4.200.000 + $650.000 290 Palco Oro (Palco x 10 Personas) $3.000.000 + $470.000 370 Palco Plata (Palco x 10 Personas) $2.400.000 + $380.000 170 Tribuna Fan Sur $600.000 + $108.000 77 Tribuna Fan Norte $600.000 + $108.000 35 Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) $336.000 + $60.000 1.004 Piso 2 (206 - 214) $264.000 + $48.000 819 Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial $178.800 + $32.000 177