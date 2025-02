Llovió en Bogotá cuando Shakira cantó esta canción y paró cuando terminó

En la noche de este 26 de febrero, El Campín de Bogotá recibió a más de 40.000 fanáticos de Shakira que gozaron de todo su repertorio de esta 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Pero la capital fue testiga de un momento, que, según muchos, quedará para siempre en sus memoria.

Fue la propia Shakira la que dijo que "fue la canción que más le pidieron cantar" en este gira y por eso era una obligación tenerla como parte de su repertorio. Salió en 1995 y desde 'Antología' se volvió un himno en la fanaticada de la barranquillera, que hizo parte de la banda sonora de miles de personas.

"¡Qué noche Bogotá! No hay nada como cantar en mi país al lado de mi gente. Saben que cuando sentí el desamor ustedes me arroparon con su cariño, cuando me sentía sola ustedes me acompañaron y cuando me sentí débil me dieron la fuerza que necesitaba. Gracias Colombia y mi gente por haber estado ahí siempre (...) Saben que antes de empezar esta gira quise saber qué era lo que más querían escuchar del repertorio, entonces acá está lo que más pidieron", fueron las palabras de la barranquillera para sentarse en medio del escenario y cantarla al lado de su banda.

Pero lo que hizo conmovedor a todo el público para que, incluso, algunos terminaran llorando durante la presentación fue que comenzó a llover en el momento que estaba cantando y todos tenían que ponerse sus chaleco contra la lluvia, que parecía que fuese obra del destino y de conexión emocional para que el clima diera ese momento inolvidable. Lo curioso fue cuando terminó, la lluvia también paró.

Pero es que esta canción no solo es especial para el público, sino que para la propia Shakira se volvió en una insignia de lo que ha sido toda su carrera como artista. Por ejemplo, en Lima, Perú, lloró cuando más de 40.000 personas la ovacionaron por este sencilo.

Este fue el video de 'Antología' en el concierto de Shakira