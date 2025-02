¿Habrá entrevista con Shakira? Alejandro Riaño responde si la tendrá con 'Juanpis'

Desde que Shakira llegó a territorio colombiano en redes sociales comenzó una campaña de expectativa por parte de Juanpis González, el personaje del humorista Alejandro Riaño, para invitarla a una entrevista como lo ha hecho con artistas como Feid, Karol G, J Balvin, Arcángel, entre otro más, repitiendo la fórmula con ella.

De hecho, este sábado, 1 de marzo, tendrá un show en su teatro y muchos comenzaron a pensar que sería ella la invitada de lujo. Sin embargo, en su perfil personal de Instagram, Alejandro Riaño confirmó que no se logró acordar una entrevista con su equipo y todos los videos que crearon en torno a esta entrevista era para crear una campaña de expectativa y ver si llegaba al entorno de Shakira y llevar a cabo la entrevista. Pero nunca hubo respuesta.

"La gente que va este sábado al show y sigue insistiendo que es Shakira, no es Shakira. Siempre dejo pista cuando sí es, pero es un gran invitado que estaba esperando hace tiempo. Pero los que quieran seguir comprando tenemos invitados muy grandes de aquí en adelante (...) Toda la semana se hizo una semana de expectativa para que ella esté, pero no hubo respuesta, entonces no habrá entrevista con ella", respondió Riaño sobre la entrevista.

Esta aclaración la hace buscando evitar que se repita lo mismo que en la presentación de Danny Ocean cuando muchos pensaron que era una entrevista con Feid, pese a que en sus redes la campaña iba ligada al cantante venezolano y muy alejado a el concepto del 'Ferxxo'. Pese que, por ahora, no se dará este show, muchos creen que a futuro podría haber una segunda oportunidad, sin embargo, el tiempo de Shakira suele ser mucho más complejo en comparación de otros artistas que ha tenido Riaño en el show de Juanpis desde su creación.