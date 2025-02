Feid y Trueno hacen rap para liderar una semana cargada de estrenos musicales

Enero terminó con otra semana cargada de estrenos musicales; un mes que arrancó con el regreso de Bad Bunny en 'Debí Tirar Más Fotos' y que cierra con una colaboración esperada por miles: Feid y Trueno, quienes se juntan para cantar 'Cruz', el rap que tiene en repetición a varios en Spotify.

"Esta colaboración llega cuando tanto Trueno como Feid están en la cima de sus respectivos subgéneros de la música urbana en español y con carreras que no solo brillan en números de streaming y seguidores en redes sociales, en la crítica de expertos a nivel global, y en la opinión de sus colegas", expresaron desde Sony Music.

La canción del 'Ferxxo' ha generado diversas reacciones en sus primeras horas de lanzamiento, especialmente por la incursión del artista en ritmos cercanos al rap. Este movimiento se alinea con la tendencia que ha liderado Trueno en los últimos meses, y que también exploró en su álbum 'Real Gansta Love'.

Blessd llega a corazones argentinos con su nuevo tema

El 'Bendito' avanza en su exitosa racha de buenos temas y, por supuesto, este no fue la excepción. La canción del paisa emocionó a millones, en especial por la forma que entrar al mercado del sur de continente al lado de Alan Gomez, Midel y Elixir. Pero también una canción con un poco de polémica luego de rumorease un supuesto romance con una cantante argentina.

Más estrenos musicales esta semana

'La Carretera' de Pedro Capó: este nuevo álbum del artista puertorriqueño llega en un momento importante de sus carrera, que, según su equipo, refleja su versión más honesta y personal. Además, una versión más sincera de lo que significa hacer música para él.

'Un beso menos' de Elena Rose y Morat: la cantante venezolana se une a la famosa banda bogotana para esta canción romántico con toque de pop/rock. Una historia de amor que cuenta lo difícil que se vive una relación que llega a su final y cada momento para una contrarreloj de una final inevitable.

'Quieres volver' de Natalia Natalia: una canción sobre la vulnerabilidad de jugarse el corazón una vez más. Habla del miedo a repetir errores, pero también de la esperanza de que el amor pueda florecer de nuevo. Con sinceridad, la canción expresa el anhelo de un nuevo comienzo, aunque la duda siempre esté presente."

'Al romper la burbuja' de Joaquina: la artista venezolana estrena su tan esperado álbum que es una evolución crucial de su carrera en su lado sincero para hablar de la vida, el amor y la amistad. "Crear mi propia burbuja llena de todo eso que me da paz y felicidad y me recuerda constantemente mi propósito. Espero que este álbum permita que mis fans se conecten con sus propios viajes y encuentren consuelo en el espacio seguro que he creado a través de esta música", dijo.

'Diamante' de TIMO y Cardellino: una canción que rescata a su musa del desamor. El sedoso estribillo invita a olvidar el pasado con 'otro trago de mezcal y fernet', mientras que los versos expresan el valor de la mujer: 'Cualquiera se equivoca, pero solo un idiota no sabe que tiene un diamante hasta que se lo ha perdido'.

'Me Pasa (Piscis)' de Bomba Estéreo, Rawayana y Astropical: una canción que mezcla tres sabores que transportan directamente al mar. El ritmo habla de un amor que deja 'una piel erizada' que con solo mirarse el uno al otro hace que 'el piso se mueva' y el 'corazón comience a latir a mil'.

'Guao Guao' de Micro TDH y Ovy On The Drums: el venezolano y el productor colombiano se unen para crear un tema movido, invitando a bailar y a moverse como un perro. La canción habla de esos amores fugaces que se dan en algunos 'antros' o 'discotecas' al compartir con esas 'bellezas'.

'Sentido Común' de Lenny Tavárez: una carta dedicada a su futura esposa en donde le cuenta la relación que esperan juntos. Los momentos dulces que comenzarán a vivir desde ahora y las cosas que tendrán que atravesar para alcanzar la felicidad que tanto buscaron por años.

'Pa'l Cora EP.2' de Christian Nodal: el cantante mexicano llega con la segunda parte de su última producción. En total son seis canciones en donde hablar al amor con sus letras conmovedoras en donde deja todo tipo de sentimientos. Pero sale del regional y comienza a explorar ritmos más del Caribe.

'MJM' de Joyce Santana y Alvaro Díaz: una unión muy esperada, pero que tarde que temprano iba a llegar. Dos personas conectadas por un mismo factor: Feid, que llegan con este tema para ponerle un sabor especial con una historia de una mujer que sabe aprovechar su belleza.

'Olvidown' de Marcela Reyes y Ken-Y: la reconocida DJ colombiana Marcela Reyes, conocida como la reina de la guaracha, y el icónico cantante puertorriqueño Ken Y lanzaron su nuevo sencillo "Olvidown", una fusión de sonidos electrónicos y urbanos que invita a olvidar las penas y disfrutar el momento.

'Famoso a los 50' de Carlos Zapata: un himno a la perseverancia y la superación personal, invita a no rendirse ante los sueños y alcanzar el éxito sin importar la edad. Su impacto en la industria musical fue notable, logrando entrar en importantes playlists y sonar en diversos territorios del país, incluyendo Cali.

'Ex Forzandonos' de Cristian Cifuentes: "Es una historia de la vida real, por lo que estoy seguro que muchas personas se van a sentir identificadas y van a ver reflejado algún momento de su vida sea del pasado o de la actualidad, porque de una u otra forma todos aún recordamos a alguien con amor, sin estar juntos", dijo.