¡Feliz cumpleaños, leyenda! Ringo Starr cumple 80 años y acá celebramos con su música

Ringo Starr fue el último en unirse a la banda, pero su adición fue pieza clave para el éxito de uno de los grupos más exitosos e icónicos de todos los tiempos: Los Beatles.

Ringo Starr este martes cumple 80 años, pero el baterista continúa con la misma vitalidad que tuvo durante los años 60.

La historia de Ringo con la histórica banda de Liverpool empieza en 1962. En aquel momento, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Pete Best eran los integrantes. Sin embargo, Lennon y McCartney no querían que Best continuara como baterista de la banda.

En ese entonces, Ringo era parte de una banda llamada Rory Storm and the Hurricanes, pero conocía a Lennon de algunas bandas anteriores. Fue el mismo Lennon quien le ofreció formar parte de la banda, cosa que Ringo aceptó sin pensarlo dos veces.

Al acceder a unirse a The Beatles, Pete Best fue notificado por el representante de la banda, Brian Epstein, que Ringo sería su reemplazo por decisión de todos los integrantes. Sin embargo, los fanáticos no vieron con buenos ojos inicialmente este cambio, llegando a los conciertos en Liverpool con carteles que decían 'Pete forever, Ringo Never'.

Pasaron los años y la popularidad del grupo fue creciendo. Sus éxitos llegaron a Estados Unidos y ocurrió lo que se conoció como 'The British Invasion'; una oleada de bandas británicas llegaron con sus éxitos a Norteamérica. Entre estas estaban The Beatles, The Yardbirds, Tom Jones, Herman´s Hermits, The Who, The Rolling Stones, entre otros.

Ringo, baterista principalmente, fue también vocalista ocasionalmente de la banda, cantando canciones muy reconocidas como Yellow Submarine, With a Little Help From my Friends, I Wanna be Your Man, Octopus´s Garden, Boys, entre otras.

Tras la separación de la banda en 1970, el baterista ha hecho algo habitual realizar giras con diferentes músicos, corformando las conocidas Ringo Starr and his All Starr Band, donde toca éxitos de The Beatles y de otras bandas de las cuales los integrantes son o han sido parte. Algunos de estos han incluido miembros de reconocidas bandas como Toto, The Eagles, Mr Mister, Journey, Billy Joel, entre otros.

Les dejamos aquí algunas de las canciones más reconocidas de Ringo Starr para celebrar sus ocho décadas.

Yellow Submarine

I Wanna Be Your Man

With a Little Help From my Friends

