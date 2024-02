'Florecitas Rockeras' las encargadas de brillar en La Voz Kids - 16 de febrero de 2024

En una noche llena mucho talento, la entranadora Greeicy Rendón brilló en el diamante de La Voz Kids, sorprendió a la audiencia con su interpretación emotiva de "Los Besos", una canción dedicada a su pareja, el reconocido cantante Mike Bahía.

La emoción no se detuvo ahí, ya que en la batalla dirigida por el entrenador Aleks Syntek, la oportunidad para deslumbrar en el diamante fue para 'las Florecitas Rockeras'. Pero antes de empezar con el show, tuvieron la preparación en la clase con Aleks y Catalina, los entrenadores le preguntaron a las tres niñas quienes eran sus ídolos del rock, a lo que ellas respondieron: Camila expresó su admiración por Freddy Mercury, Luciana destacó a Jessy Joe, mientras que Nikol reveló que su favorito es Fito Páez.

Pero las participantes no se quedaron atrás, también le preguntaron a Catalina que cómo se había dado cuenta ella que quería ser cantante, a lo que la entrenadora respondió: "Siempre desde pequeña mi familia me impulsó, y un día, en Villa de Leyva, me encontré con Santi, mi compañero, y desde entonces decidimos empezar con la agrupación".

El escenario se llenó de energía cuando las participantes empezaron la interpretación de la canción "Florecita Rockera", hicieron un trabajo en equipo impecable, al terminar, los jurados felicitaron a las tres niñas, pero destacaron la excelente voz de Camila. Lo que causó que sus dos compañeras abandonaran la competencia.