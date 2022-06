Foo Fighters dará dos conciertos en homenaje a su baterista Taylor Hawkins

El pasado 25 de marzo los Foo Fighters se encontraban hospedados en un hotel de Bogotá a la espera de su presentación en el Festival Estéreo Picnic , con la cual cerrarían el primer día de concierto.

En horas de la noche, la banda dio a conocer la muerte de su baterista a través de un comunicado oficial. A partir de ese momento miles de fanáticos en las redes sociales expresaron su conmoción ante la repentina partida de Taylor Hawkins .

Luego de su muerte, la banda canceló todas los conciertos programados de su gira internacional, para guardar luto y poder reponerse del repentino suceso que los conmocionó.

Tras dos meses de duelo, la banda anunció a través de sus redes sociales que ofrecerá dos presentaciones en homenaje a Hawkins; una en Los Ángeles, Estados Unidos y la otra en Londres, Inglaterra.

¿Cuándo serán los conciertos de Foo Fighters?

El primero se dará el próximo 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y el segundo será el 27 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles.

Todas las boletas se empezarán a vender a partir del 17 de junio, según indica el cartel publicado en su cuenta de Instagram.

“Para nuestro querido amigo, nuestro rudo compañero de banda, nuestro querido hermano... Foo Fighters y la familia Hawkins te traen los conciertos de tributo a Taylor Hawkins.”

El recorrido de Taylor Hawkins en los Foo Fighters

Taylor Hawkins llegó a la banda en 1997, pero debutó por primera vez en el álbum titulado There Is Nothing Left To Lose en 1999, a partir de ese momento comenzó a tocar en todos los sencillos de la banda hasta su muerte.

En su carrera musical ganó 15 Grammys y obtuvo la membresía del Salón de la Fama del Rock & Roll.

