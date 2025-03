Fredy Guarín y la confesión sobre sus hijos cuando “tocó fondo”, ¿la Virgen le habló?

Fredy Guarín compartió detalles sobre el difícil momento que vivió debido a su adicción al alcohol, una batalla que lo llevó a perder el rumbo de su vida profesional y personal. En una entrevista reciente, el mediocampista reveló que el punto de quietud era el distanciamiento de sus hijos, lo que lo hizo reflexionar sobre la necesidad de cambiar.

"El alcohol fue mi compañero y mi poder superior"

Guarín, quien brilló en clubes como el Inter de Milán y la Selección Colombia, ha sido abierto sobre su proceso de recuperación. En un emotivo mensaje en redes sociales, describió cómo su adicción se apoderó de su vida.

"Mi gran amigo, el alcohol. Durante mucho tiempo fue mi compañero y cómplice, no podía estar sin él, se convirtió en mi poder superior. Creía que todo era perfecto, me hacía reír y me hacía sentir poderoso… Le entregué mi vida por completo hasta el punto que, sin él, no podía dormir" , confesó en su momento.

Fredy Guarín. Foto: Millonarios

El futbolista también reconoció que su dependencia del alcohol lo llevó a perder el sentido de su carrera y su familia. "Perdí el objetivo de un hogar, perdí el objetivo del fútbol. Sentía que no había límite" , señaló.

Su círculo cercano, consciente de la gravedad de la situación, decidió intervenir. Según Guarín, su representante le dijo en ese momento: "Hay que sacarlo de aquí, ya no puede seguir más en Milán" , lo que marcó el inicio de su proceso de recuperación.

El punto de quietud: sus hijos y la señal de la Virgen de Guadalupe

En una entrevista en The Suso's Show , el jugador de 38 años reveló cuál fue el momento en que lo hizo darse cuenta de que debía cambiar su vida y destacó que la distancia con su familia fue el detonante para buscar ayuda y transformar su vida.

Ya cuando me acostaba ebrio y me levantaba para seguir bebiendo y cuando me alejé de mis hijos, ahí toqué fondo confesó Guarín al borde del llanto

Además, relató un episodio que ahora considera una señal divina y en la que ahora reconoce recibía señales de que debía cambiar el rumbo de su vida y que estaba a tiempo para hacerlo.

"En Italia me iba a tomar una champaña cuando veo en la copa una imagen. Me puse a analizarla y veo la imagen de la Virgen de Guadalupe intacta. Dejé la copa, pero de todas maneras me bebí la champaña en otra copa", mencionó.

Aunque en ese momento no comprendió la importancia del mensaje, hoy lo interpreta como una advertencia de Dios para que cambiara de camino.

Un nuevo capítulo en su vida

Actualmente, Guarín sigue en su proceso de recuperación y reconoce que el alcohol siempre será una lucha presente en su vida. Sin embargo, ahora se esfuerza por mantenerse firme y construir un futuro mejor. Aunque se ha alejado del fútbol profesional, el jugador no descarta una nueva oportunidad en las canchas. Mientras tanto, se enfoca en su bienestar y en reconstruir su vida familiar.

La historia de Fredy Guarín es un testimonio de lucha, redención y segundas oportunidades, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de cambio.