‘Game of thrones’ comenzó rodaje de precuela en Irlanda

La precuela de la exitosa serie de ‘Game of thrones’ ya inició a filmarse en el norte de Irlanda. Las locaciones que se están usando revivirían recuerdos de la primera temporada en County Down, el bosque Tollymore y los Titanic Studios en Belfast.

La nueva producción tendría el título de Bloodmoon y ocurriría, según HBO, “cientos de años antes de los eventos de ‘Game of thrones.

“Seguiría el descenso del mundo de la edad de oro de los héroes a su hora más oscura”, añade la cadena.

Además, se conoció que estará protagonizada por Naomi Watts, Miranda Richardson y John Simm.

HBO dijo que Naomi Watts interpretara a “una carismática socialité que esconde un oscuro secreto”.

El escritor de la afamada historia, George R.R Martin, en entrevista con el medio Entertainment Weekly , explicó que en la nueva producción: "No existe King's Landing. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens; Valyria apenas está surgiendo, con sus dragomes y el gran imperio que creará después. Estamos lidiando con un mundo muy diferente y más antiguo, lo que espero que sea parte de la diversión en esta serie".

Este proyecto estará en manos de Jane Goldman, guionista y productora de películas como Kick-Ass y X-Men: First Class, el escritor George RR Martin y el director S.J. Clarkson conocido por la serie de Netflix ‘Jessica Jones’.

El episodio final de ‘Game of thrones’ que se estrenó el 19 de mayo de este año acumuló 19.3 millones de espectadores alrededor del mundo.