Ganadora de La Agencia se aumentó el busto

Andrea Rubio, ganadora de La Agencia, se sometió hace un mes a una cirugía de aumento de busto.

En su canal de YouTube, la modelo dio detalles de cómo fue la experiencia y dio algunos consejos a quienes desean hacerse una mamoplastia.

“No me puse nada gigante, me puse algo muy pequeño (…) no estaba decidida con el tamaño que me iba a colocar, entonces fui al consultorio y habían traído unas siliconas de muestra”, relató mientras mostró un video de la consulta con su cirujano.

“Si van a hacerse alguna cirugía no vayan a cometer el error de estar solas, de no tener a nadie que las cuide, porque no van a poder mover los brazos,

se van a sentir cansadas, les va a dar alguna molestia, por mi parte no hay morados, no sentí mucho dolor”, dijo Rubio.

La modelo bromeó con su cambio y hasta les puso nombre a sus senos: Bertola y Bertolita. “Están presentes estas señoritas que Dios no me dio, pero me las dio la cirugía”, expresó.

Así luce Andrea Rubio después de operarse:

