Gerard Piqué sufrió fuerte caída que lo llevó de urgencias al hospital: “No me puedo ni mover”

Gerard Piqué se hizo mundialmente conocido por ser el defensa de la selección de España campeona del Mundial de Sudáfrica en el 2010, pero también por el la pareja de la famosa cantante colombiana Shakira , con quien recientemente terminó después de una relación de más de una década y dos hijos, Milan y Sasha .

Tras la ruptura de la mediática pareja, supuestamente por las decenas de infidelidades del defensor, a Piqué le llovieron críticas por el trato que tuvo hacía la colombiana. Además, después de la separación se conocieron detalles de la relación que tenía con sus exsuegros.

Después de la ruptura, Piqué enfrentó críticas por las presuntas infidelidades y se revelaron detalles sobre su relación con sus exsuegros. Sin embargo, más allá de los escándalos personales, el exfutbolista y actual empresario, propietario de la Kings League, se volvió noticia por una impresionante caída durante un partido, capturada en video y compartida en plataformas como Twitch, alcanzando más de 4 millones de espectadores.

Pero, Piqué no solo es noticia por sus escandalosas y supuestas infidelidades, lo es también por una aparatosa caída que sufrió en medio de un partido y que lo llevó de urgencias a un hospital.

El exdefensa blaugrana regresó al terreno de juego con la camiseta del equipo 'El Barrio', participó activamente y logró tres goles, dos de ellos convertidos desde el punto penal. Sin embargo, una jugada se le escapó de las manos.

Gerard Piqué cae aparatosamente. Foto: captura de pantalla de video de X @marta7909.

El español persiguió el balón y acabó tropezando por sí mismo, desencadenando una oleada de críticas como "¡Qué vergüenza, el campeón del mundo!", "Ya no tiene ni ritmo", “Increíble la caída, entre otras.

Durante este incidente, el popular streamer Ibai Llanos reaccionó con risas ante la caída, pero también compartió una nota de voz enviada por el propio Gerard Piqué, en la cual el exnovio de Shakira mencionó las posibles consecuencias del incidente.

Al que le ha caido muy bien el retiro es a Gerard Pique, lo veo muy bien😂 pic.twitter.com/BBiEKYPR7E — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 2, 2023

"Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar", expresó el catalán, generando especulaciones y preocupación sobre la gravedad de la lesión.

Por el momento no se conoce si Piqué tendrá alguna incapacidad o si estará lejos de las canchas por mucho tiempo.

