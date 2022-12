"Gorda y fea": a lo Diomedes Díaz, Ana del Castillo arremete contra seguidora en concierto

La cantante de vallenato Ana del Castillo, una vez más, se ve envuelta en una polémica. Esta vez por decirle “gorda y fea” a una seguidora que la fastidió durante un concierto en Riohacha, La Guajira.

Tal como se aprecia en un video, viral en redes sociales, la artista se molestó porque la joven le arrojó espuma.

“Estás gorda y fea. Cálmate, eres tú que me la tiene adentro. Corroncha. Yo era corroncha, pero ya no, tú sigues siendo. No estoy quejando por nada, pero eres tú la que me la tienes montada”, le dijo.

Seguidamente, los miembros de seguridad tuvieron que intervenir y, según versiones, expulsaron a la seguidora.

En redes sociales, revivieron el momento en que Diomedes Díaz también arremetió contra un seguidor por alumbrarlo con un láser:

