Guns N' Roses excluirá canción homofóbica y racista de la reedición de un disco

La legendaria banda de rock Guns N' Roses anunció que sacará una reedición del disco de 1987 "Appetite for destruction" pero que la canción ‘One in a Million’ no estará en el trabajo discográfico por sus frases racistas y homofóbicas.

En una de las frases de la canción Axl Rose canta usando la palabra ‘negro’:

“Policías y negros, eso es

Salgan de mi camino

No necesito comprar ninguna de sus

Cadenas de oro hoy…”

En otro fragmento también se considera con un alto contenido homofóbico:

“Inmigrantes y maricones

No tienen sentido para mí

Vienen a nuestro país

Y piensan que harán lo que les parezca

Como empezar un nuevo mini-Irán

O esparcir una puta enfermedad”

Por estas frases, la banda decidió excluir la canción, aunque en el momento de su estreno, en 1987, el vocalista de la banda aseguró que no le gustaba que le dijeran cómo decir las cosas y que “la palabra ‘negro’ “solo tenía desaprobación porque la decía un blanco”.

El conjunto anunció que la reedición tendrá 73 pistas, 49 de ellas sin editar; e incluidos todos los temas de "G N' R Lies" (1988).