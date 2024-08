¿Habrá una quinta temporada de The Umbrella Academy? Final deja dudas y críticas

“¿Este es el final?”, la pregunta que miles de personas hicieron cuando terminó el sexto episodio de la cuarta temporada de ‘The Umbrella Academy’, la popular serie de ciencia ficción de la reconocida plataforma Netflix, pero que cerró de una forma que dejó inconformes a los seguidores.

Estrenada en 2019, la serie envolvió a rápidamente por el carisma de sus personajes Vanya/Victor Hargreaves (Elliot Page), Luther Hargreeves (Tom Hopper), Diego Hargreeves (David Castañeda), Allison Hargreeves (Emmy Raver-Lampman), Klaus Hargreeves (Robert Sheehan), Cinco Hargreaves (Aidan Gallagher) y Ben Hargreeves (Justin H. Min), que eran quienes conformaban al equipo de la academia.

Pero en la última hora del espectáculo que salió en este 2024, la gente quedó inconforme como le dieron cierre a toda la historia, en especial porque el final terminó muy alejado de lo que salió en los cómics y de lo que esperaban de esta adaptación que no merecía esto.

"Nadie me obligó a terminar de esa manera. Sentí que este era el final correcto y espero que los seguidores estén de acuerdo conmigo en que esto tiene sentido para la serie. Este tenía que ser el final. Hacen el máximo sacrificio para salvar a todos y eso es algo realmente propio de un superhéroe", dijo Steve Blackman, cocreador de la serie en Cinemanía.

¿Habrá quinta temporada?

No. Netflix y la producción de la serie confirmaron que será la última temporada de esta serie que dejó miles de emociones en su historia. Este era el final que no solo ellos querían, sino los propios actores que necesitaban un respiro de estos personajes para probar nuevos proyectos en su vida.

"Realmente espero que no sea el final de The Umbrella Academy o el universo de The Umbrella Academy. Creo que hay mucha más historia que contar con otros personajes también, no solo con esta familia”, puntualizó Blackman.

Los fans esperan que ese no sea el final y aprovechen más del universo Umbrella para contar un poco más de los personajes.