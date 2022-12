Hace 12 años escribí ‘Copita de licor’ pensando en cantarla con Darío Gómez: Alzate

Darío Gómez y Alzate pasaron por los micrófonos de Agenda en Tacones, sin censura, para hablar sobre ‘Copita de licor’, la canción que hicieron a dúo.

Alzate reveló a las entaconadas que escribió la exitosa canción hace 12 años cuando vivía el “peor” momento de su vida y siempre pensó en cantarla junto a Darío Gómez.

Publicidad

“Era algo inalcanzable en esa época, yo pasaba por una época terrible, no era nada de lo que soy hoy, pero pensé en cantarla al lado de él”, dijo Alzate.

Contó que el día que habló con Darío Gómez le pareció “increíble” pues fue él quien se acercó a decirle que quería que hicieran un dúo.

“Fue hace más o menos un año cuando Darío se me acercó y me dijo que quería cantar ‘Nadie es eterno’ conmigo y yo me quedé pasmado, no sabía cómo decirle que yo hacía años había escrito una canción para cantar con él”, agregó.

Lea también: ‘Se Dice De Mí’: la historia de Darío Gómez

Publicidad

Por su parte, Darío dijo que cuando Alzate le mostró la canción se pusieron de acuerdo en que era “algo que debían cantar juntos”.

Además, reveló que el día que grabaron el video terminaron “un poco pasados de copas” pues hubo unos tragos de más.

Publicidad

“Ese día me emborraché, terminamos el video y pues seguimos tomando”, aseguró entre risas.

La canción es dedicada a las personas “que han sufrido la peor decepción por parte de las personas que más amaban”, dijeron los cantantes.

Escuche la entrevista completa: