"Hay alguien detrás": Yina Calderón al revelar que le inhabilitaron su nueva cuenta de Instagram

Llorando, así apareció la influenciadora Yina Calderón luego de darse cuenta que su nueva cuenta de Instagram también había sido inhabilitada. La empresaria le atribuye este hecho a que alguien estaría detrás de ello.

"Tengo muchísima rabia porque me inhabilitaron otra vez la cuenta de Instagram, la nueva. No me dieron ningún motivo, nadie puede ayudarme. Creo que hay alguien detrás, yo cancele las putifiestas en vivo, subo contenido como cualquier otros. Ya es injusto", enfatizó Yina.

La nueva cuenta de Instagram de Yina ya estaba próxima a alcanzar el millón cien de seguidores.

