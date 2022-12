¡Hermosa! Angélica Blandón se desnudó para recordar célebre frase sobre la tentación

La actriz colombiana Angélica Blandón causó un verdadero revuelo en Instagram al publicar una fotografía en la que aparece desnuda y citando una célebre frase del escritor uruguayo Mario Benedetti, que hace referencia a la tentación.

"No me tientes que si nos tentamos no nos podremos olvidar”, fue la frase que recordó la bella mujer.

En la fotografía, que ya completa más de 7 mil ‘Me gusta’, Angelica aparece contra una pared blanca luciendo un brasier del mismo color.

Como era de esperarse, sus seguidores destacaron su belleza y hablaron sobre la frase que hizo famosa el escritor uruguayo.