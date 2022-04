“Hicimos un buen tiempo”: Gamma se confió, celebró, pero terminó último en prueba del Desafío

El Desafío de sentencia y bienestar retó a los equipos a atravesar los obstáculos de un exigente Box Amarillo, pero todos amarrados con una cadena en la cintura.

Gamma pensó que había tenido el mejor tiempo en comparación con Beta y Alpha, pero la realidad fue totalmente diferente.

La reacción de los integrantes del equipo naranja no pasó desapercibida al celebrar cuando Andrea Serna les reveló el tiempo que habían necesitado para terminar la prueba. Sin embargo, la alegría duro unos segundos, porque la presentadora añadió que terminaron terceros.

“Queríamos hacer reír a Colombia y lo hicimos (…) Me río porque hicimos el oso frente al país, celebrando, pero eso no significa que no esté preocupada”, dijo Maleja.

Mientras que Beta se quedó con la victoria y Alpha se quedó con la comodidad de tener camas en la casa al terminar segundo.

Tiempos de cada equipo en la prueba:

Beta: 06:35:858

Alpha: 06:52:017

Gamma: 07:05:905

Vea la prueba completa del Desafío de sentencia y bienestar:

