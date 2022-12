Hija de Carlos Vives participó desnuda en manifestaciones de Puerto Rico

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, se unió el miércoles a las manifestaciones que surgieron en Puerto Rico

para pedir la renuncia del presidente Ricardo Rosselló.

La hija del cantante colombiano caminó en medio de las protestas sin camisa y con un ‘body-paint’.

En la publicación, que ella misma compartió, se le puede ver junto a más mujeres que decidieron salir a las calles sin brasier y sus cuerpos pintados, para exigir la salida de Rosselló, luego que se filtrarán las conversaciones que mantenía con personas de su equipo.

En la publicación, la modelo se defendió de las personas que la habían criticado por manifestarse sobre la situación que afrontaba la isla.

“Soy orgullosa de mi nacionalidad múltiple. no me siento menos colombiana por estar dando la cara en la isla que me vio nacer”, afirmó Lucy Vives.

No es la primera vez que la modelo se desnuda, pues ya ha sido portada de la revista Soho y ha sido partidaria del empoderamiento femenino.

