Hijos de Shakira debutan en la música con 'The One': así reaccionó la cantante

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha , debutaron oficialmente en la música con el lanzamiento del tema "The One", una canción escrita e interpretada por Milan, con Sasha en la batería. El estreno se dio a conocer este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en países como Estados Unidos.

La intérprete de “Hips Don’t Lie” no ocultó su emoción y compartió en Instagram un fragmento del videoclip acompañado de la frase: “¡Qué regalo más lindo para este día!”, dejando claro el orgullo que siente por sus hijos.

Una colaboración con talento heredado

La canción, que cuenta con la participación de la cantante Mila V., fue producida por la Let it Beat Academy, una fundación creada por los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra. Esta organización impulsa el talento musical de jóvenes entre los 10 y 20 años a través del programa Next Generation of Artists.

video debut de Milan y Sasha hijos de Shakira como cantantes y músicos no solamente sacaron a la mamá físicamente sino en seguirle los pasos en la música. Legado mebarak pic.twitter.com/b7QDb6pix3 — Shakira World 💎 (@shakiracarla) May 11, 2025

"The One" forma parte del álbum “ALL FOR YOU” y ya se encuentra disponible en YouTube, donde acumula más de 150.000 visualizaciones, así como en otras plataformas digitales.

Shakira y Sasha. Foto: Instagram @shakira.

Un debut en vivo y una madre emocionada

Los hermanos presentaron su canción en vivo durante una gala de la fundación celebrada en Miami, evento al que asistió Shakira. Allí, la artista colombiana fue captada visiblemente emocionada, aplaudiendo y alentando a sus hijos en el escenario.

¡Qué emoción! Se estrenó el primer video de Sasha y Milan junto a sus compañeros la canción “The One”. Los hijos de Shakira brillando con luz propia… ¡orgullo total! #Shakira #TheOne #Sasha #Milan pic.twitter.com/Rt9EyxREGW — Tu Shakifan (@tushakifan) May 8, 2025

Por supuesto, los fans de Shakira no demoraron en reaccionar y resaltaron en redes sociales el talento de los pequeños. Con mensajes de cariño y admiraciones postearon sus emociones en la publicación de la cantante colombiana.

"Eres una verdadera loba, has protegido a tus hijos como una loba", "Cómo logras hacer tanto", "Qué lindo verla feliz con sus lobitos", "sacaron el talento de la madre", "Feliz día para ti y para todas las madres", "El amor hacia y desde tus hijos es lo más hermoso que nos puedes compartir" y "que niños tan hermosos y talentosos"; fueron algunos de los mensajes de sus millones de seguidores.

Shakira celebra debut de sus hijos en la música. Foto: Instagram @shakira.

Shakira en plena gira internacional

Mientras celebra este nuevo capítulo en la vida de sus hijos, Shakira se encuentra enfocada en su gira por Estados Unidos, titulada “Las mujeres ya no lloran”, que comienza este martes 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, con la participación especial del cantante español Alejandro Sanz.

El recorrido incluye fechas por la costa este hasta el 7 de junio, continuará por Texas del 11 al 15 de junio y concluirá en la costa oeste el 30 de junio en San Francisco. La segunda etapa de la gira tendrá lugar en América Latina, comenzando el 11 de agosto en Tijuana, México, y finalizando el 12 de septiembre en Puebla.