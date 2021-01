¡Imperdibles! Los estrenos para este fin de semana en Disney Plus, Netflix y Amazon Prime

Las principales plataformas de streaming empezaron el año promocionando sus mejores producciones, películas, series y documentales que muchos fanáticos esperaban. Este fin de semana y a lo largo de enero, Disney Plus, Netflix y Amazon Prime, estrenarán dichos contenidos.

En las redes sociales de Disney Plus ya se venía anunciando la serie WandaVision, que sigue la historia del universo de Marvel desde los personajes de Wanda y Vision, de los más importantes y poderosos del MCU, quienes desarrollaron una relación romántica a lo largo de las historias de las películas.

Siguiendo esta línea, Disney Plus también tendrá disponible Marvel 616, un documental que se estrena el 29 de enero, y tendrá 8 episodios que narraran todo lo relacionado al legado de los superhéroes.

También se estrenará La evolución del género, El libro de la vida, Eragon y muchos más.

Por su parte, Netflix ya ha venido anunciando sus principales apuestas para este mes, en la cuales se incluye Minimalismo: menos es más y La guía headspace para la meditación, que contará con 8 episodios.

Además de las películas de acción y drama como Asalto en llamas y Fragmentos de mujer.

Amazon Prime no se queda atrás y busca atrapar al público con películas como One night in Miami, las series Bringing up bates y Dexter y, muchas más contenidos.