¡Increíble! Joven caminó desde Bogotá hasta Barranquilla solo para conocer a Andrea Valdiri

El amor por Andrea Valdiri llevó a un Chamel Alí a emprender un viaje, a pie, desde Bogotá a Barranquilla solo para conocerla. La travesía la empezó con varios amigos, quienes en el camino fueron desistiendo del pesado viaje.

Sin embargo, este joven no se rindió y, empujando un carrito con el rostro de Andrea y repartiendo volantes de ella por donde pasaba, este joven completó hasta 25 días de caminata hasta llegar a la capital del Atlántico.

"Hace cuatro meses iniciamos este proyecto de Travesía Valdiri con cinco personas y un perro y hasta el perro me abandono. Andrea no sabe que este loco va para allá, por eso les pido que la etiqueten mucho para que ella se de cuenta de este proyecto. Le doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí y a Andrea por motivarme en mi hermosa vida. Gracias a ustedes por acompañarme", dijo en su momento Chamel, a quien se le vio luego en la habitación de un hotel feliz porque ya la influenciadora se había comunicado con él.

"Estoy súper feliz porque hoy es un día grandioso, ya me escribió, me está esperando, está pendiente de mi, estoy agradecido con ella y Dios que me ha acompañado en este camino", dijo emocionado Chamel.

