Influencer critica a Shakira por "practicar rituales" en conciertos: “Hace invocaciones”

Shakira continúa cosechando éxitos con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, que se posicionó como la más taquillera del mes de marzo. La barranquillera también fue protagonista en la MET Gala 2025 por segundo año consecutivo, brilló enThe Tonight Show con Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos en Estados Unidos, y se alista para continuar su recorrido musical por Norteamérica. Sin embargo, el éxito de la artista no ha estado exento de polémica.

Mientras la artista colombiana vive uno de los mejores momentos de su carrera, un influencer asegura que realiza "invocaciones" durante sus shows.

El influencer Payers Rogers, quien se presenta como médium, vidente y lector psíquico, ha generado controversia al afirmar que la cantante estaría realizando rituales en sus conciertos. Según Rogers, los shows de Shakira no solo combinan danza y elementos visuales llamativos , sino que “ocultan invocaciones a entidades antiguas”.

Shakira en gira. Foto: video Instagram @shakira.

“Pasan cosas raras con Shakira, es una de las personas que tengo en la mira porque no me gusta que vengan a mi país a aprovecharse de la ignorancia de la gente y a practicar rituales que no son precisamente positivos”, expresó en redes sociales.

Rogers aseguró que en el escenario se invocan entidades como Namastur, una figura asociada a creencias sumerias, y comparó estas supuestas prácticas con las que, según él, también realiza la cantante Lady Gaga. Incluso mencionó que otra de las entidades supuestamente invocadas se alimentaría “de la sangre de bebés”.

Acá se están haciendo invocaciones a deidades muy antiguas, deidades que sí existen, Namastur era una entidad diabólica en Sumeria y es la misma entidad que está invocando Lady Gaga. Otra entidad que invoca es la que consume sangre específicamente de los bebés indicó

A estas declaraciones se suman comentarios en redes sobre el simbolismo presente en el más reciente espectáculo de Shakira, donde la puesta en escena mezcla coreografías con luces, proyecciones y elementos considerados por algunos como “místicos” o “esotéricos”.

Hasta el momento, ni la artista ni su equipo han respondido a estas acusaciones, que han dividido opiniones entre quienes defienden el enfoque artístico y simbólico de sus shows, y aquellos que expresan preocupación por la narrativa del influencer.

Lo cierto es que Shakira continúa siendo una figura central en el panorama cultural global, y sus presentaciones, además de convocar multitudes, siguen generando conversación tanto por su calidad artística como por las interpretaciones que algunos hacen de su contenido visual.

Shakira interpretando 'Ojos así'

Reacción de los fans de Shakira

Las redes sociales se encendieron esta semana tras las polémicas declaraciones del influencer Payers Rogers. La reacción de los fans no se hizo esperar: miles de usuarios respondieron con mensajes de apoyo, burlas y fuertes críticas a lo que consideran una teoría sin fundamento.

“¿Rituales satánicos? Lo único que invoca Shakira es a que nos movamos con ella”, escribió una usuaria en X (antes Twitter), mientras que otros compartieron memes donde la cantante aparece “invocando” al ritmo de Waka Waka o She Wolf. La creatividad digital se desbordó con videos parodiando los movimientos de cadera de la artista como supuestos hechizos.

Más allá del humor, muchos seguidores expresaron molestia por lo que consideran una estrategia de desinformación y estigmatización hacia una mujer latina exitosa. “Cuando una artista brilla tanto, siempre inventan algo para desacreditarla. No pueden con su talento y quieren atacarla por cualquier lado”, escribió otro fan.