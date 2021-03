Influencer Yeferson Cossio dio nuevos detalles de lesión que lo tendrá cinco meses sin caminar

El influencer Yeferson Cossio, reconocido por el reto donde decidió implantarse senos para cumplir una apuesta y que generó todo tipo de reacciones en redes sociales, publicó una foto en su perfil de Instagram donde dio algunos detalles de las fracturas que sufrió tras su accidente.

El influenciador comunicó un dato que no había dicho esta mañana cuando se supo de su accidente y que sorprendió a muchos de sus seguidores: sufrió 16 fracturas en sus piernas, que tendrán un largo proceso de recuperación.

Además, confirmó que pasará cinco meses sin caminar, pero que se encuentra bien. En el mismo mensaje, agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo.

“16 fracturas, 5 meses sin caminar, pero estoy bien, la vida sigue, mis proyectos siguen, solamente me tomaré un par de días para ocuparme de cómo me siento. Gracias por tantos mensajes de apoyo, me siento feliz y agradecido”, escribió.