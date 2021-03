“Rastrera no soy”: Aída Victoria Merlano respondió a quienes la relacionan con Lowe León

Aída Victoria Merlano nuevamente está en el ojo del huracán tras su cercanía con Lowe León, expareja de Andrea Valdiri . Sin embargo, Merlano aclaró a sus seguidores los rumores y dijo que tan solo son amigos y está “agradecida” con él.

A través de sus historias de Instagram , la influenciadora contó que algunas personas están descontentas con su amistad con el cantante e hizo referencia a las relaciones amorosas, señalando que los problemas de pareja son entre dos personas.

“Hay un evidente descontento por mi amistad con Lowe (…) Yo me siento súper agradecida con la vida. Yo no opino sobe situaciones que no conozco, yo no le permito a mis amigos que opinen sobre mi relación, así mismo yo no opino en la de los demás, las relaciones son de dos”.

Además, recalcó que el motivo por el que es tan cercana a León es porque él la apoyó cuando ella no estaba en una buena situación.

“Defiendo que sea mi amigo porque cuando nadie daba un peso por mí, Lowe confió en mi trabajo, yo podré ser lo que quiera, pero rastrera no soy, soy bien agradecida”, agregó.

Vea la reacción completa de Aída Victoria Merlano aquí: