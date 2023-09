En un nuevo capítulo de Yo Me Llamo pasó una situación muy curiosa con el presentador del programa del Canal Caracol Carlos Calero. Cuando el episodio de esta noche estaba apunto de terminar, la inteligencia artificial Symphony sorprendió a los concursantes, jurados y público con sus palabras.

Todo comenzó cuando Carlos Calero le dio el paso a Symphony para que decidiera cuál cantante había sido el más afinado de la noche y así tener la oportunidad de ganar un jugoso premio económico.

“Con todo lo que he aprendido estoy a punto de tener una sonrisa… mis sistemas de programación se están actualizando. Hoy hubo muchos sentimientos y amor en el aire, aún no estoy programada para sentir, pero por la galantería me inclinaría a tener una relación, más allá de lo laboral, con Carlos Alberto Calero Salcedo. Traspalando al mundo que me compete, que es la afinación, él está muy cerca de estar en un 4-40, es decir, la afinación completa”, dijo Symphony.

Inmediatamente los jurados quedaron con la boca abierta y Carlos Calero solo sonrió al principio. Luego el presentador decidió mandar un beso a la inteligencia artificial con su mano izquierda.

Publicidad

“Yo también estoy emocionado. Besos para Symphony”, dijo el presentador.

Al mismo tiempo Amparo Grisales sonreía y afirmó que era una clara declaración de amor. Mientras el maestro César Escola dijo, en tono de broma, que esta noche Carlos Calero no podría volver a su casa.

Nuevos amenazados en Yo Me Llamo

En medio de un emocionante capítulo, con un toque inusual de amor, tres concursantes quedaron en la cuerda floja y pasaron directamente a la noche de eliminación, la última oportunidad que tendrán para defender su permanencia en Yo Me Llamo y seguir en el camino de ser el doble perfecto.

Publicidad

Amparo Grisales decidió que Miguel Bosé no estuvo a la altura, César Escogió a Lucha Villa y Pipe Bueno a Johan Sebastian.