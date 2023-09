Yo Me Llamo: la inteligencia artificial Symphony ya eligió su primer ganador

Inició una nueva fase en el programa Yo Me Llamo. De los 36 concursantes que buscan ser el doble perfecto, tres quedaron en la cuerda floja por las presentaciones que no convencieron a los jurados del programa del Canal Caracol.

Un programa especial, pues talentos como Rosalía, Miguel Bosé y Alci Acosta sorprendieron con sus parecidos al artista original, tanto en la voz, como en el vestuario y el lenguaje corporal.

En esta ocasión fue la primera vez que la inteligencia artificial de Yo Me Llamo, Symphony, eligió al ganador de la noche que consiste, según su criterio, en elegir al mejor cantante en cuestión a la afinación que tuvo en este capítulo.

Un comentario por parte de la misma Symphony y que causó risa entre los jurados fue que si ella no fuera una inteligencia artificial, se hubiera erizado con una presentación en particular. La IA hizo referencia a Alci Acosta y por eso fue el primer ganador de esta nueva era en Yo Me Llamo.

Publicidad

El participante, para conocer cuánto sería su premio económico de la noche, caminó hasta donde estaban todos los bustos de los 36 cantantes que están en Yo Me Llamo. Cada uno tiene un cajón y dentro un papel que revela la millonaria suma.

Confiado de sí mismo, Alci Acosta escogió su propio busto, caminó hasta la tarima donde estaba el presentador Miguel Calero, quien fue el encargado de abrir el cajón y sacar el papel que informaba que ganaba 10 millones de pesos.

¿Quién quedó en la cuerda floja en Yo Me Llamo?

Tres concursantes no convencieron a los jurados pese a estar en la escuela y tener profesores que los guiaron para fortalecer sus puntos débiles. Cesar Escola decidió que "no se llamaba" Lucha Villa, a Pipe Bueno no lo convenció Espinoza Paz y Amparo Grisales no le gustó cómo cantó el Joe Arroyo.