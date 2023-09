La inteligencia artificial llegó a Yo Me Llamo: hubo piropos a Amparo Grisales

Empezó una nueva fase en el programa de Yo Me Llamo luego de seleccionar a los 36 participantes que integran la escuela del programa. Para sorpresa de los jurados llegó una inédita integrante, se trata de Symphony, “el hada de la afinación”.

Symphony, creada a partir de la inteligencia artificial, será la encargada de escoger al mejor participante de la noche. Ella misma se presentó en el programa, mientras los jurados escuchaban atentamente con cara de sorpresa.

“Fui creada para no ser solo el hada de la afinación, sino el hada madrina de los 36 participantes que tienen el honor de hacer parte de esta temporada. Cuando supe cuál sería mi misión, me enteré que Yo Me Llamo es el programa estrella de los musicales en Colombia y este año no es la excepción, por eso, para mí también es un honor estar acá. El talento hay que apoyarlo y esa será mi misión”, dijo la nueva integrante de Yo Me Llamo.

Symphony también se encargará de escoger cada noche al mejor participante, según su criterio. El ganador se podrá llevar un premio de un millón hasta 100 millones de pesos.

¿Piropos de Symphony a Amparo Grisales?

La IA tuvo unas palabras muy encantadoras hacia Amparo Grisales, pues afirmó que le habían dicho que la actriz era hermosa, pero “se habían quedado cortos en los comentarios”.

“Espero que la tal Symphony no se enamore de mi puesto, me quite mi lugar y se siente aquí”, dijo Amparo Grisales en medio de risas.

Por su parte, Pipe Bueno no dudó en afirmar que Symphony estaba guapa. Al mismo tiempo, resaltó que Yo Me Llamo se caracteriza por hacer cosas innovadoras, como ahora es la inclusión de la inteligencia artificial.

Escuela de Yo Me Llamo

Los 36 participantes fueron recibidos a la escuela de Yo Me Llamo donde perfeccionarán su pronunciación, aspecto físico, lenguaje corporal, entre otros aspectos. Además, les entregaron una maleta para este nuevo inicio de la competencia.

