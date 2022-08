Irreconocible: tras varias cirugías, así va el cambio del colombiano que quiere ser el Ken humano

El colombiano Jeixon Godoy se centró en su obsesión: ser el Ken humano, el eterno compañero de Barbie , la muñeca mundialmente conocida. Para lograrlo se sometió a más de 20 cirugías en su rostro y cierto.

“Lo admiro porque es una perfección. Automáticamente las personas en la calle me dicen ¡Oye, pareces un mañeco, pareces un Ken !”, comentó.

El colombiano se operó por primera vez a los 19 años, desde entonces operó su abdomen, pecho, nariz, cara y hasta pantorrillas para ganarse el título del Ken colombiano.

“Era una persona con muchas inseguridades, no me gustaba mi nariz, no me gustaba mucho mi aspecto físico. Llevo tres rinoplastias, aumento de labios, pómulos, me hice bichectomía, me hice aumento de mentón”, resaltó.

Es tal su obsesión que Godoy se sometió a un extremo y arriesgado tratamiento para cambiar su color de piel. Inyecciones que por sus efectos secundarios no recomendó.

“Comencé aplicarme unas inyecciones que no recomiendo para nada porque debido a eso quedé muy sensible al calor y al sol, no puede aguantar sol. Cuando me da calor me da una alergia en el cuerpo que es como un brote”, dijo.

El joven contó que uno de los procedimientos más dolorosos fue el implante en cola, pues no pudo sentarse durante seis meses y tuvo muchas complicaciones. Por eso aconsejó en sus redes sociales rodearse de los mejores médicos y expertos en salud.

“Por eso todos los procedimientos que me hago, siempre muestro un antes y después para que las personas vean que pueden tener una mejoría”, finalizó.

Jaxon espera en los próximos días entrar de nuevo al quirófano para realizarse otras tres cirugías. El colombiano no es el único con esta obsesión, pues alrededor del mundo hay más hombres que buscan parecerse al novio de la icónica muñeca.

