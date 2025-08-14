J Balvin completa su 'Mixteip' con Jay Wheeler y el reconocido DJ Snake a bordo

La máquina del tiempo de J Balvin vuelve a dar de qué hablar. Presentó su 'Mixteip' a mediados de julio de 2025 con 10 canciones llenas de amor y potencia, recordando ese género urbano de los 2000s y les dejó una pista para que sus seguidores hicieran su propia música.

Pero ahora, un mes después, también decidió usarla y al lado de Jay Wheeler estrenó 'Si te vas', en donde el trabajo con el artista puertorriqueño no defrauda, sino que deja una canción a la altura de dos referente de este campo, que, una vez más, se entienden perfectamente.

"A estas nuevas revelaciones de ‘MixTeip’ se adhieren entonces ‘Si Te Vas’ junto al artista puertorriqueño Jay Wheeler, en un tema emotivo y melancólico con un beat marcado de reggaeton y con el que también se estrena videoclip oficial este jueves 14 de agosto. Por otro lado también se suma el tema ‘Noventa’ de Dj Snake junto a Balvin, lanzada a inicios de julio, que se convirtió rápidamente en un himno del verano, siendo la segunda vez que el Dj y artista colabora con J Balvin, luego del éxito mundial “Loco Contigo'", contaron desde el equipo del paisa.

J Balvin // Foto: AFP

J Balvin vive un momento extraordinario con el lanzamiento sorpresa de MixTeip el pasado 17 de julio, un álbum de 10 canciones que incluye colaboraciones como 'Zun Zun' con Lenny Tavárez y J Quiles, 'PQBL” y 'Misterio' junto a Gilberto Santa Rosa, con quien protagonizó una histórica presentación en The Tonight Show with Jimmy Fallon.

A este trabajo se suman 'Si Te Vas' con Jay Wheeler y 'Noventa' con DJ Snake, que completan la segunda parte del proyecto, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes del género. Además, Balvin está nominado a Best Latin en los MTV VMAs 2025 por “Rio” y cierra una exitosa gira veraniega por Europa, México y próximamente Asia, marcando uno de los veranos más importantes para un artista latino a nivel mundial.