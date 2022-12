Jennifer López confesó su más picante momento sexual

La actriz y cantante Jennifer López confesó en el programa ‘What Happens Live’ que tuvo sexo durante las grabaciones de una película en la que participó, pero no detalló en cuál.



JLo se atrevió a jugar el famoso reto de ‘Yo nunca’ y sorprendió ante la afirmación del presentador del programa Andy Cohen de “Yo nunca lo he hecho en mi tráiler”.

Jennifer López bebió de su vaso y confesó que ella sí lo había hecho, mientras su compañera, Leah Remini, le preguntó totalmente sorprendida: “¿Lo hiciste?”.



La cantante justificó el hecho diciendo que prácticamente ella "vivía" dentro del set de grabación, por lo que era normal tener relaciones sexuales durante el rodaje.



Así mismo admitió que había encontrado actores con los diálogos escritos en sus muñecas durante las grabaciones.

Publicidad