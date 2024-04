Jessica Cediel, criticada por mostrar su cuerpazo": “La pastora está en decadencia”

Una de las presentadoras más bellas y talentosas de Colombia es la bogotana Jessica Cediel. La modelo, que es centro de amores y odios por parte de los usuarios de redes sociales, fue tendencia en las últimas horas por un video publicado en su cuenta personal de Instagram donde sale bailando y mostrando su cuerpo “reloj de arena”.

La publicación, que para algunos fue espectacular, por la belleza de la presentadora bogotana, desató una fuerte polémica porque, según los usuarios,sus publicaciones no concuerdan con la religión que profesa.

Aunque muchos seguidores han elogiado su belleza y forma física, algunos usuarios no han dudado en criticarla, haciendo comentarios que aluden a su fe y sugiriendo que su conducta no es apropiada para alguien que se identifica como cristiana.

¿Qué le dijeron a Jessica Cediel?

Cediel, quien ha hablado abiertamente sobre su fe y espiritualidad en diversas ocasiones, ha sido varias veces criticada por sus bailes y sus fotos con poca ropa,pero también ha defendido a capa y espada sus publicaciones en las diferentes plataformas digitales, a pesar de las palabras de sus detractores..

" La pastora cada día va en decadencia, no sabe qué hacer para llamar la atención", “Siii ella es hermosa!!! ….Pero q necesidad de siempre mostrarle tanto al público su. Cuerpo será q eso le llena tanto su alma????”; “Muy linda no se le puede negar, pero en un mundo de ciegos sería igual de linda?”; “Creo que ya debe mostrar algo más. La belleza es pasajera”; “Y el cerebro que tal?”; “Ya no sabe cómo llamar más la atención” y “Esta pobre ya no sabe que hacer para que le pongan atención”, fueron algunos de los mensajes en el video publicado por la cuenta de farándula @rechismes.

La presentadora y modelo colombiana varias veces le ha pedido a sus seguidores no juzgar a las personas por su apariencia y a recordar que la fe es un asunto personal y no necesariamente incompatible con el estilo de vida que cada uno elige. Su postura ha sido recibida con apoyo por parte de muchos seguidores, que ven en ella un ejemplo de autenticidad y valentía para enfrentar las críticas.

Jessica Cediel continúa siendo una figura influyente en las redes sociales, con millones de seguidores que esperan sus publicaciones y consejos de estilo de vida. A pesar de las críticas, ella sigue defendiendo su derecho a ser auténtica y a expresar su fe y su estilo personal de la manera que considere adecuada.