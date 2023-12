Jessica Cediel confesó que lleva "mucho tiempo” sin tener relaciones íntimas: “No me hace falta”

Jessica Cediel volvió a sorprender a sus seguidores con declaraciones reveladoras sobre su vida personal. En octubre, la modelo desafió las convenciones al oponerse, desde sus creencias religiosas, a la tradición popular de disfrazarse en Halloween.

Desde ese entonces las críticas se hicieron presentes. La presentadora llamó nuevamente la atención de los internautas en redes sociales al responder preguntas de sus seguidores en las historias de Instagram. Mientras muchos se preguntaban sobre su fe religiosa, una confesión inusual sorprendió a sus seguidores: el tiempo que lleva sin tener relaciones íntimas.

La modelo Jessica Cediel no dudó en hablar del tema, calificándolo como una de las preguntas más recurrentes que le hicieron sus seguidores. La también empresaria admitió que ha pasado "mucho tiempo" sin intimidad, ya que no busca relaciones efímeras y que tampoco siente la necesidad de estar en una. La presentadora afirmó que prefiere esperar al hombre indicado y aclaró que no ha intentado satisfacerse por sí misma.

"Ustedes son súper pillos con esa pregunta. No lo hago hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? Porque cuando alimentas más el espíritu, la carne va muriendo así que no he tenido ganas de estar con nadie o de estar ni siquiera conmigo misma (...) En este momento mi deseo sexual está dormido, guardándose para cuando llegue mi marido", dijo Jessica Cediel.

Las reacciones en las redes sociales por sus declaraciones no se hicieron esperar. Algunos admiraron su decisión, destacando la belleza interna que posee, mientras que otros expresaron opiniones más críticas, acusándola de buscar atención.

"A mi me pasó una vez 😂 me estaba volviendo loca en la Iglesia", "La conexión con Dios es la mejor", "¿A quien le importa con quien está o no Jessica Cediel?", "Yo también me estoy guardando para mi esposo millonario", "Después del escándalo del anillo 💍 se ha conservado para ella misma", son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales.