Jessica Cediel estalla en redes: “No tengo novio y no soy dama de compañía”

Jessica Cediel fue de nuevo noticia, la hermosa presentadora a través de sus redes sociales contó que varios de sus seguidores la alertaron por una posible estafa con su nombre.

La bogotana, enfurecida, se refirió a catálogos europeos donde ella apareció como dama de compañía acompañada al lado de varios hombres; enfatizó en que está sola, que no tiene novio y que eso se trató de una suplantación.

“Me están enviando mucho ustedes, tanto hombres como mujeres, mensajes directos y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo, mi gente les aclaro que yo no estoy con nadie. Juepucha yo no sé por qué la gente es tan malpa… O sea, están estafando a hombres pidiéndoles dinero”, contó Cediel.

La modelo y empresaria se refirió a los supuestos catálogos europeos en los que aparece. Su hermana fue la que recibió dichos mensajes y aprocechó para advertirles a sus seguidores que no sean víctimas de esta estafa.

“También en otras páginas de Europa que soy mejor dicho... dama de compañía y que estoy en no sé qué catálogos de mierda pues no soy yo. Así que por favor ahí les dejo la aclaración para que no caigan. Esto le llegó ayer a mi hermana y por eso les quería dar la alerta hoy”, finalizó la bogotana en un video publicado por un portal de farándula.

Cediel en los últimos años estuvo envuelta en escándalos por sus relaciones sentimentales, tema del que sus seguidores fueron testigo en sus redes sociales, donde solo en Instagram tiene cerca de 10 millones de fans.

