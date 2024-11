Jessica Cediel mostró el regalo que le dieron para la buena suerte y encendió las redes

Lapresentadora y modelo bogotana Jessica Cedie l volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras compartir un video que rápidamente se viralizó. En el clip, la también empresaria mostró un curioso regalo que recibió tras su participación en la reciente gala de los Latin Grammy.

Me dieron una tanga amarilla, que está de moda, me la regalaron para la buena suerte comentó Jessica en el video.

El regalo para Jessica Cediel

Todo quedó grabado mientras lucía una mascarilla de colágeno puro, otro de sus secretos para mantener su piel radiante. Con su característico sentido del humor, Cediel no dudó en compartir el obsequio con sus millones de seguidores, quienes reaccionaron con entusiasmo ante su publicación: una tanga amarilla, considerada un amuleto de buena suerte.

El video, de poco más de un minuto, no solo mostró la prenda, sino también la espectacular figura de la presentadora, que una vez más deslumbró a sus fans que quedaron asombrados.

Publicidad

Reacciones en redes

La publicación no tardó en convertirse en tendencia, acumulando miles de me gusta y comentarios en cuestión de horas. Sus seguidores destacaron no solo su belleza, sino también su autenticidad y cercanía con el público.

Otros aprovecharon para resaltar la tradición detrás de la tanga amarilla, que muchas personas utilizan para atraer prosperidad y éxito en el Año Nuevo.

Publicidad

Jessica Cediel se ha consolidado como una figura destacada en el mundo del entretenimiento. Su participación en la reciente gala de los Latin Grammy, uno de los eventos más importantes de la música latina, fue otro ejemplo de su creciente influencia en la industria.

Jessica Cediel. Foto: Instagram @jessicacediel

Además de su faceta como presentadora y modelo, Cediel ha incursionado en el mundo empresarial, siendo un referente en temas de moda y belleza. Su constante interacción con sus seguidores la ha posicionado como una de las personalidades más queridas y seguidas en Colombia y América Latina.

Un toque de tradición y humor

La tanga amarilla, popular en varias culturas como símbolo de buena suerte, especialmente en las festividades de fin de año, es un regalo que Jessica supo presentar con estilo y carisma. Su publicación no solo arrancó risas, sino que también recordó a sus seguidores la importancia de mantener vivas las tradiciones, incluso con un toque moderno y divertido.

Con esta nueva anécdota, Jessica Cediel demuestra una vez más por qué es una de las figuras más influyentes y queridas en las redes sociales. Su capacidad para conectarse con la audiencia, ya sea desde un evento de gala o con un simple video desde casa, continúa siendo su mayor fortaleza en las plataformas digitales.