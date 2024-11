Jessica Cediel revela la razón detrás de sus lágrimas en emotivo video: "Es muy duro"

La reconocida presentadora colombiana Jessica Cediel sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un conmovedor video en el que aparece visiblemente afectada, llorando en el interior de un carro.

A pesar de su habitual actitud positiva en las redes sociales, esta vez la presentadora dejó entrever un lado vulnerable, mostrando su dolor y frustración por una situación que prefirió no detallar.

“¡Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia! Hace mucho no me mostraba así, pero también sé que al otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual, pruebas tras prueba, que no termina uno de salir de una cuando ya llega la otra”, expresó Cediel en el video.

¿Por qué lloró Jessica Cediel?

Tras varias horas de compartir su emotivo mensaje, Jessica publicó una historia en la que compartió el mensaje de una seguidora que le preguntó qué le ocurría y le manifestó su preocupación. En respuesta, la modelo agradeció a todos sus fans por su apoyo y cariño, afirmando: “Me abrazan con sus oraciones y con sus buenos deseos”.

La razón detrás de sus lágrimas se relaciona con la salud de su padre, a quien describe como su “niño chiquito”, refiriéndose a él como su debilidad y el motivo de su inquietud. Cediel no dudó en abrir su corazón y compartir con sus seguidores la situación que enfrenta su familia.

La modelo reveló que su padre sufre de una enfermedad degenerativa y que recientemente ha presentado nuevos síntomas, lo que ha hecho de esta semana un periodo muy duro para ellos.

Con lágrimas en los ojos, Jessica Cediel expresó su impotencia al enfrentar la dura realidad de la enfermedad, reflexionando sobre cómo la vida no prepara a nadie para vivir esos momentos difíciles.