Jhonny Rivera recibe fuertes críticas tras tierno regalo a su joven novia: “Tan lindo el abuelo”

Las redes sociales se convirtieron en un medio para que todo el mundo opine de todo. Eso le pasó al cantante de música popular Jhonny Rivera que fue duramente criticado por su relación con Jenny López , a quien le lleva treinta años.

Aun así, la pareja ha demostrado su amor de manera constante en las redes sociales donde derrochan amor y complicidad. Esta pareja ha enfrentado críticas y obstáculos en su relación, pero su profundo afecto ha resistido todas las adversidades. De hecho, Jenny reveló recientemente un dato encantador: su primer beso fue con el cantante, marcando así el inicio de su historia de amor.

Lo más reciente que se conoció de esta bella relación y que conmovió a sus seguidores fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Jhonny Rivera. El talentoso artista publicó un emotivo video en el que reveló el regalo que tenía preparado para Jenny en el marco del Día del Amor y la Amistad. En las imágenes, se puede apreciar a Jhonny llamando cariñosamente a su novia mientras ella se encontraba ejercitándose.

"Al enterarse de lo que se trataba, ella rompió en llanto", afirmó el cantante con una sonrisa. Con curiosidad y emoción, Jenny se acercó a la caja que Jhonny había dispuesto sobre la cama. Al abrir el regalo, su sorpresa se convirtió en una profunda emoción al descubrir un adorable cachorro.

Este gesto de amor de Jhonny Rivera no solo es un testimonio del cariño que siente por Jenny, sino también una muestra de que los pequeños detalles pueden tener un impacto tan grande en una relación, pero no todo fue color de rosa, pues ese mismo video varios internautas dejaron fuertes comentarios que evidenciaron la diferencia de edad entre los novios.

“A mí me gustan los mayores los que se llaman señores, los que abren la puerta y te mandan flores, es que los mayores tienen ese no sé que, que no tienen los jovencitos”; “Apenas ve que la están grabando se suelta el@pelo que falsedad se vive”; “Es el regalo de 15?”; “Tan dramática y ficticia llorando”; “Y su hija feliz con el regalo”; “Muy simple con el jhonyyyy ni un beso grandote o un abracito inmenso q gesto tan inciipidooo jajajajajaja” y "Tan lindo el abuelo", fueron algunos comentarios de los usuarios.

Aunque son conscientes de este tema ni Jhonny Rivera ni su joven novia se pronunciaron sobre estos mensajes. La pareja está centrada en vivir su idilio aunque muchos consideren que es solo marketing.

