Jonas Brothers regresan a Colombia: anuncian concierto en Bogotá en 2024

Después de una larga espera de 13 años, los fanáticos colombianos de los Jonas Brothers están emocionados ante la noticia de que la icónica banda de hermanos estadounidense regresará a Colombia como parte de su gira mundial 'The Tour'. Bogotá se encuentra entre las ciudades afortunadas que acogerán el espectáculo, que tendrá lugar el 19 de abril de 2024 en el Movistar Arena de la capital .

La noticia fue anunciada por la promotora Páramo este 13 de diciembre, revelando detalles sobre la preventa exclusiva para clientes de @experienciasaval a partir del 14 de diciembre, mientras que las entradas para el público en general estarán disponibles a partir del 16 de diciembre en www.tuboleta.com .

'The Tour' de los Jonas Brothers comenzó su recorrido el 12 de agosto de 2023 en el estadio de los Yankees de Nueva York, con una serie de actuaciones agotadas en Estados Unidos. La gira se expandió hacia Australia y Europa, generando gran expectación entre las seguidoras latinoamericanas que ansiaban la confirmación de fechas en la región.

El formato del espectáculo, que ha encantado a sus fanáticos en Estados Unidos, promete tres horas llenas de emoción, recorriendo la extensa carrera musical de los hermanos. Se espera que los colombianos disfruten de éxitos emblemáticos como 'Burning Up', 'When You Look me in the Eyes', 'Paranoid', 'Only Human' y 'Vacation Eyes' durante la presentación.

Esta visita marca la segunda vez que los Jonas Brothers se presentarán en Colombia. La última vez fue en 2010, cuando conquistaron el Parque Simón Bolívar de Bogotá con su gira 'Live in Concert World Tour 2010'. En esa ocasión, contaron con invitados especiales como Demi Lovato y el elenco de 'Camp Rock 2: The Final Jam'.

Los Jonas Brothers son un grupo musical estadounidense formado por tres hermanos: Kevin, Joe y Nick Jonas. Surgieron a la fama a mediados de la década de 2000 y se destacaron en la escena musical pop y rock. Su popularidad aumentó gracias a participar en programas de Disney Channel y lanzaron varios álbumes exitosos.

